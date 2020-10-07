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Guiliano ve ilk kez idmanda!

, ligin 5. haftasında oynayacağı mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli takımın yeni transferleri Guiliano ve ilk kez takımla çalıştı.

AA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 21:28 ABONE OL
Guiliano ve Deniz Türüç ilk kez idmanda!

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transferler Guiliano ve Deniz Türüç ilk antrenmanlarına çıktı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.


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Guiliano ve Deniz Türüç ilk kez idmanda!
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