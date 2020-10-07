İşte yaz dönemi transfer raporu

Son yılların en ilginç transfer dönemlerinden biri sona ererken, Fenerbahçe rekor sayıda takviyeyle, Beşiktaş ve Galatasaray ise yapamadığı transferlerle gündeme oturdu. Geride kalan süreçte 21 Süper Lig ekibi 253 futbolcuyu kadrosuna kattı ve bu oyuncular için 38.9 milyon Euro ödedi. Fenerbahçe (14.6 milyon Euro) ve Trabzonspor (7.85 milyon Euro) bu bedelin yüzde 58'ini harcadı. Fenerbahçeli Marcel Tisserand 4 milyon Euro ile en yüksek bonservis ödenen isim oldu.





Kadrosunu dünyaca ünlü isim Kevin Mirallas ile güçlendiren Gaziantep FK, Avrupa'nın gündemine oturdu. BBC transferi, "Gaziantep, Mirallas'ı elinde baklava tutarken duyurdu" şeklinde anonsladı.



GİDEN GERİ DÖNÜYOR

Süper Lig'den son üç sezonda ayrılan oyuncuların 20'si tekrardan geri döndü. Yeni sezonda Manuel Fernandes Kayserispor'a, İsmail Köybaşı Rizespor'a, Giuliano Başakşehir'e, Josef de Souza da Beşiktaş'a imza attı. Manuel Fernandes 2014-15 sezonunda Beşiktaş'tan ayrılışının üzerinden 2 bin 288 gün geçtikten sonra dönüş yaparken, Giuliano da 777 günlük Suudi Arabistan macerası sonrası ülkeye geldi. Son üç sezonun en hızlı geri döneni ise Ankaragücü'nden İsveç ekibi Kalmar'a transfer olduktan sonra 117 günün ardından Çaykur Rizespor'a imza atan El Kabir oldu.





Fernandes için düzenlenen imza töreninde oyuncunun tercümanlığını Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı yaptı.



BEŞİKTAŞ 850 BİN EURO ÖDEDİ

Mali açıdan sıkıntı yaşayan ve Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası istediği golcü transferini yapamayan Beşiktaş, elindekileri de satmayı başaramadı. Siyah-beyazlılar, 20 yıl sonra ilk kez bir yaz transfer dönemini kasasına para koyamadan tamamladı. Ahmet Nur Çebi başkanlığında yürütülen transfer sürecinde alınan futbolculara 850 bin Euro ödenirken, bu değer Beşiktaş'ın son 10 yılının en düşük transfer harcaması oldu. Kartal geçtiğimiz sezon transfere 16.4 milyon Euro harcamıştı.







GELİRİN YÜZDE 78'İ FENERBAHÇE'DEN

Ekipler aldığı futbolcular için 38.9 milyon Euro harcarken, gönderilenlerden 29.8 milyon Euro kazanıldı. Takımlar bilançolarda 9.1 milyon Euro eksiye düştü ve kulüp başına harcanan para 1.85 milyon Euro oldu. Ligde satışlardan kazanılan 29.8 milyon Euro'nun yüzde 78'i (23.1 milyon Euro) Fenerbahçe'nin kasasına girdi. Fenerbahçe 17.5 milyon Euro olan Vedat Muriqi'in satışıyla ilk sıraya oturdu.



EN DEĞERLİLER

Transfer dönemi sonrası ligin değeri 732 milyon Euro'ya ulaştı. Alınan oyuncularla kadro değeri en yüksek ekipler ise Medipol Başakşehir (88.9 milyon Euro) ile Trabzonspor (81.9 milyon Euro) oldu. Listenin son sırasında 12.7 milyon Euro ile Erzurumspor yer aldı. Bu dönemde Başakşehir 6.5 milyon Euro'luk transfer yaparken, Trabzonspor ise 7.85 milyon Euro'yu kasasından çıkardı.