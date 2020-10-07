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Löw: çok iyi bir takım olmuş

A , özel maçta ile 3-3 berabere kaldı. Müthiş bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlı ekibi, Almanya Milli Takım Teknik Direktörü de tebrik etti. Deneyimli hoca, "'yi genel olarak iyi buldum. Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş" dedi.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 00:41 Son Güncelleme: 8.10.2020 00:42 ABONE OL
Löw: Türkiye çok iyi bir takım olmuş

A Milli Takım, özel maçta deplasmanda Almanya'ya konuk oldu. Zorlu mücadele nefesleri keserken 3-3 sona erdi. Ay-yıldızlılar son dakikalarda Kenan Karaman ile beraberliği alırken, Almanya Milli Takım hocası Löw'den de övgü aldı.

Karşılaşma sonrası TRT Spor'a konuşan Joachim Löw, Türkiye'nin iyi bir takım olduğunu söyledi.

Löw'ün değerlendirmeleri şöyle: "Türkiye'yi genel olarak iyi buldum. Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum. Çok keyifli bir maçtı, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü."

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Löw: Türkiye çok iyi bir takım olmuş
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