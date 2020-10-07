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'den - maçı yorumu

Antalyaspor'un Alman yıldızı , - maçı öncesi A değerlendirdi. Podolski, "Türkiye, büyük takımları zorlayacak bir takım. Milli futbolcuların birçoğu Türkiye’de oynamıyor. Avrupa’daki iyi kulüplerde kilit rollerdeki isimler. Kesinlikle ilgi çekici bir maç olacak." dedi.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 18:27 Son Güncelleme: 7.10.2020 18:27 ABONE OL
Lukas Podolski'den Almanya - Türkiye maçı yorumu

Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kaldıran Antalyasporlu Lukas Podolski, Almanya-Türkiye maçı hakkında görüşlerini açıkladı.

Lukas Podolski, "Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki son iki maçını gördüm. Macaristan maçında iyi değillerdi ama ikincisinde Sırbistan'a karşı biraz daha iyilerdi. Büyük takımları zorlayacak bir takım. Milli futbolcuların birçoğu Türkiye'de oynamıyor. Avrupa'daki iyi kulüplerde kilit rollerdeki isimler. Kesinlikle ilgi çekici bir maç olacak. Ne yazık ki maç seyircisiz oynanacak. Bence bu Türkiye açısından daha büyük bir sorun çünkü onlar Almanya'ya nazaran bu duygudan daha çok besleniyorlar" dedi.

"2 MAÇ HARİÇ HEP TÜRKİYE'Yİ TUTARIM"

Alman futbolcu "12 yıl Almanya Milli Takımı forması giydim ve ben bir Alman'ım. Kimle oynarsa oynasın, isterse Polonya'ya karşı oynasın Almanya'yı tutarım. Almanya taraftarıyım ve kazanmalarını istiyorum. Polonya'ya olan özel bağımı herkes bilir ve herkes Türkiye ile olan bağlantımı da bilir. Ama kalbim her zaman Almanya için atacak. Almanya ve Polonya ile oynadıkları maçlar hariç tüm karşılaşmalarda Türkiye'nin kazanmasını isterim" dedi.

"EN İYİ DÖNERİ KÖLN'DE, BEN YAPIYORUM"

Podolski röportajda 'En iyi döner İstanbul'da mı, Antalya'da mı?' sorusunu da cevapladı: "En iyi döner Köln'de benim tarafımdan yapılıyor. Biraz İstanbul'da, biraz da Antalya'da. Sporun yanı sıra farklı deneyimlere de sahibim. Yalnızca döner dükkanlarım değil, ayrıca dondurma dükkanlarım, pub ve futbol merkezi. Dünyada hoşuma giden bir şey görürsem ve dükkanlarımı daha güzelleştireceğini düşünürsem, o zaman onu hayata geçirmeye çalışıyorum".

"TESİSLERİMİZ FEVKALADENİN DE FEVKİNDE"

Antalyaspor'un tesislerine de övgüler yağdıran 35 yaşındaki Lukas Podolski "Tesisler fevkaladenin de fevkinde. Avrupa'da ilk üçe girer. Sadece çok az kulübün bununla karşılaştırılabilecek birşeyi vardır. Buraya gelmemde önemli bir rolü olmuştur bunun" ifadelerini kullandı. (SKORER-MİLLİYET)

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Lukas Podolski'den Almanya - Türkiye maçı yorumu
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