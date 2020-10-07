Ozan Tufan'dan Almanya'ya nefis gol

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan Türkiye, zorlu mücadeleler öncesinde Almanya ile özel maçta karşı karşıya geldi.
Köln Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk gol Almanya'dan geldi.
Güçlü rakibi karşısında ilk devrenin son dakikasında Draxler'den yediği golle geriye düşen milliler, ikinci yarının başında skora denge getirdi.
49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan, güzel bir plase vuruşuyla kaleci Leno'yu avladı.
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu, bu golle skoru 1-1'e getirdi.
(Ozan Tufan'ın gol vuruşu)