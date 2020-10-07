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kokartlı hakem , ile Belarus arasındaki EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final maçında düdük çalacak.

İHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 10:57 ABONE OL
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus arasındaki UEFA EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus takımları arasında yarın oynanacak UEFA EURO 2020 Elemeleri play-off yarı final müsabakasını yönetecek. Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki Boris Paichadze Erovnuli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.

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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
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