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Teknik Direktörü Arteta'dan 'e bir şok daha!

2013 yılında 'den 47 milyon Euro bonservis bedeli ile 'in yolunun tutan , hem aldığı maaşla hem de gösterdiği performansla ekibinin en tartışılan ismi. Arsenal Menajeri Arteta tarafından bileti kesilen Özil, kulübünden bir şok daha! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.10.2020 12:45 ABONE OL
Arsenal Teknik Direktörü Arteta'dan Mesut Özil'e bir şok daha!

Arsenal'de gözden düşen Mesut Özil, bu sezon Avrupa'da forma giyemeyecek. Menajer Mikel Arteta, takımın en fazla kazanan futbolcusu Mesut Özil'i, bir başka tecrübeli isim Sokratis'le birlikte 25 kişilik kadroya almadı.

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dundalk, Molde ve Rapid Wien'le mücadele edecek. Arsenal formasıyla son maçına 7 Mart 2020'de çıkan Mesut, haftada 454 bin Dolar'la takımın en çok kazanan futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

2013 yılında Arsenal'e transfer olan Türk asıllı Alman oyuncu, 27 yıldır takımın maskotu Jerry Quy'un görevine son verilmesinin ardından onun masraflarını karşılamayı ve görevine devam etmesini teklif etmişti.

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Arsenal Teknik Direktörü Arteta'dan Mesut Özil'e bir şok daha!
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