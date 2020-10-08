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'e talip oldu reddetti!

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden , 'da forması giyen 'e talip olmuştu. Fransız ekibi transferin son gününde gelen bu teklifi reddetti.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 10:16 ABONE OL
Roma Zeki Çelik'e talip oldu Lille reddetti!

Transfer döneminde savunmaya yönelik takviyeler gerçekleştiren Serie A ekibi Roma'nın, Zeki Çelik için yaptığı hamle ortaya çıktı.

Stoper bölgesini Chris Smalling ile güçlendiren ve Galatasaray'ın yıldızı Marcao'ya da teklif götüren İtalyan takımı, sağ bek için Zeki'yi gündemine aldı.

SON GÜN TEKLİFİ!

Roma, transferin son gününde milli sağ bek için 12 milyon euro'luk teklifini iletti ancak Lille'den red cevabı geldi.

Lille ile A Milli Takım formalarıyla başarılı bir grafik çizen Zeki Çelik'in ismi Milan ve Atalanta takımlarıyla da anılmıştı.

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Roma Zeki Çelik'e talip oldu Lille reddetti!
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