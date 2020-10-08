Tahkim Kurulu Galatasaray'ın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sahaya atılan meşale için sarı-kırmızılı takım PFDK'dan 24 bin TL ceza almıştı. Sarı-kırmızılı takım, bu cezaya itiraz etmişti. Galatasaray'ın itirazını reddeden kurul, cezayı onadı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 01.10.2020 tarihli E.2020-2021/79 K.2020-2021/117 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin stadyum dışarısından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1 maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2 maddesi uyarınca 10.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

TFF Tahkim Kurulu

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