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Beşiktaşlı Adem Ljajic'e 'dan Khimki talip oldu!

Son dakika haberleri... Teknik direktör ile geçen sezondan beri yıldızı pek barışmayan Adem Ljajic'e Rus ekibi Khimki talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.10.2020 09:35 ABONE OL
Beşiktaşlı Adem Ljajic'e Rusya'dan Khimki talip oldu!

Türkiye'de transfer dönemi pazartesi günü sona ererken, transfer döneminin henüz sona ermediği Rusya'dan Beşiktaş'a yeni bir teklif geldi...

Khimki takımı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Adem Ljajic'i kiralamak istediğini iletti. Rus ekibi adına görüşen menajerler, Khimki'nin bu operasyon için 2 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığını bilgisini verdi. Beşiktaş'ın isterse bu rakamı kiralama bedeli olarak alıp Ljajic'in maaşını ödeyebileceğini ya da 2 milyon euro'nun kendileri tarafından ödenip, geri kalan maaşının da Beşiktaş tarafından karşılanabileceği bilgisini verdi. Kalırsa 3.5 milyon euro'luk ödeme yapılacak olan Ljajic için en azından 2 milyon euro'luk zarardan kurtulmanın hesaplı olup olmayacağı kulüp içinde tartışılıyor.


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Beşiktaşlı Adem Ljajic'e Rusya'dan Khimki talip oldu!
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