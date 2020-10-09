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Boyd'un hocası 'ı eleştirdi! " kalması hoş değil"

, 'un lisansını çıkarmadı ve oyuncuyu 'ye gönderdiği listeye yazmadı. Amerikalı oyuncu, takımda kalması halinde ocak ayına kadar siyah-beyazlı formayı giyemeyecek. 'ın Boyd'u son gün bırakması ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter'in tepkisini çekti.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 01:02 Son Güncelleme: 10.10.2020 01:06 ABONE OL
Boyd'un hocası Beşiktaş'ı eleştirdi! Kadro dışı kalması hoş değil

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Berhalter, Beşiktaş'ın Boyd'u geç kadro dışı bırakmasını eleştirdi.

Avrupa'da birçok ülkede transfer penceresinin kapanmasından dolayı Amerikalı futbolcunun takım bulmakta zorlanacağını belirten deneyimli teknik adam, "Bu pek iyi bir durum değil" dedi.

Berhalter, Tyler Boyd'un kadro dışı kalmasıyla ilgili şu yorumu yaptı: "Tyler Boyd ile konuştum, bir futbolcunun Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil."

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Boyd'un hocası Beşiktaş'ı eleştirdi! "Kadro dışı kalması hoş değil"
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