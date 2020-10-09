Erol Bulut açıkladı! Garry Rodrigues kalacak mı?

Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 8 puan toplayan Fenerbahçe transfer döneminde birçok futbolcuyu kadrosuna kattı.

18 oyuncu alan sarı-lacivertliler 21 ismi de gönderdi. Türkiye'de sona erse de bazı ülkelerde transfer tahtası hala açık. Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Garry Rodrigues'in de takımdan ayrılma ihtimali sürüyor.

"RODRIGUES KARAR VERECEK"

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, Rodrigues'in transferine ilişkin açıklamalar yaptı. Azerbaycan'ın CBC Sports kanalına konuşan Bulut, oyuncusuna teklifler geldiğini belirtti.

Bulut, "Rodrigues, Fenerbahçe'nin futbolcusu, 1 yıl daha sözleşmesi var. Son haftalarda ufak tefek sakatlıklar yaşadı, değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte o da takıma en iyi şekilde uyum sağlayacak ve ilerleyen süreçte değerlendirme düşüncemiz var." şeklinde konuştu.

Son kararı 29 yaşındaki ismin vereceğini dile getiren tecrübeli hoca, "Rodrigues'in transferi de söz konusu, 1-2 teklif var gelen. O da kendince değerlendirecek. Burada önemli olan Fenerbahçe, kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.



"YETERİNCE TRANSFER YAPTIK"



Bulut takımın son durumu ve hedefleri hakkında ise şöyle konuştu: "18 transfer yaptık, yeterince transfer yaptık. Sezona iyi bir giriş yaptık, son yıllarda iyi gitmeyen sezonlar vardı. Bu sezona iyi bir giriş yaptık ancak 18 transfer yaptık diye birden iyi ve istenen performansa ulaşması için zaman gerekiyor. Biz de her maçı kazanmak isteriz ama zaman lazım. Milli aradan sonra daha iyi bir Fenerbahçe izleteceğimizi düşünüyorum. Bu sene hedefimiz şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız."

AZERBAYCAN HALKINA DESTEK

Öte yandan Erol Bulut, Azerbaycan halkında şu sözlerle destek oldu: "Öncelikle tüm Azerbaycan halkını sevgilerimle, en içten duygularımla selamlamak isterim. Beni yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle olmaktan, Azerbaycan halkı ile buluşmaktan dolayı mutluyum. Azerbaycan'da bizi sıkı takip eden çok iyi Fenerbahçeliler var, onlara da ayrıca sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Umuyorum ileride sağlıklı günlerde fiziksel olarak da bir araya geliriz ama şu an için birbirimizden uzakta da olsak her zaman yanınızdayız"