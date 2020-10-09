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'den 'ya yeni görev!

Son dakika haberleri... döneminde 'in istediği transferleri yapamayan Galatasaray'da, çare takım içindeki isimlere yeni roller vermekte bulundu. İşte Galatasaray Fatih Terim'in Faslı yıldız için düşündüğü yeni görev!

Giriş Tarihi: 9.10.2020 07:34 Son Güncelleme: 9.10.2020 07:45 ABONE OL
Fatih Terim'den Belhanda'ya yeni görev!

Younes , 'da kaldı. Son gün Nice ile anılan Faslı oyuncu menajerinin görüştüğü takımların hiçbirisine onay verdi.

Fatih Terim'den Belhanda'ya yeni görev!

Bir yıl sözleşmesi kalan oyuncu, büyük olasılıkla süresini 'da tamamlayacak gibi görünüyor.

Fatih Terim'den Belhanda'ya yeni görev!

bu nedenle planlarına 'yı da ekledi. Terim, Faslı oyuncudan hayalini kurduğu "Regista"yı çıkarmaya çalışacak.

Fatih Terim'den Belhanda'ya yeni görev!

KULÜBEYE GİDECEK
önümüzdeki dönemde hücuma daha yakın değil, defansın önünden daha fazla top çıkaran bir "ilk oyun kurucu" rolüne bürünecek.

Fatih Terim'den Belhanda'ya yeni görev!

Bu rolde 'e beklediğini verirse 11'de oynamaya devam edecek. Yoksa kulübeye gidecek.

Fatih Terim'den Belhanda'ya yeni görev!

Başarılı teknik adam, "Michael Seri gibi 'regista' profiline sahip oyuncumuz yok" ifadesini kullanmış ve orta sahaya takviye beklediğini ifade etmişti. Ancak bu talep karşılanmadı.

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Fatih Terim'den Belhanda'ya yeni görev!
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