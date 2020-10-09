Ozan Tufan SABAH Spor’a konuştu: Eleştiriye değil işime bakıyorum

A Milli Takım ile Almanya karşısında attığı gol Ozan Tufan'ı bir kez daha gündemine getirdi. Zaman zaman eleştirilerin odağına yerleşen 25 yaşındaki oyuncu son 2 sezondaki performansı ile büyük bir çıkış yakaladı.

A Milli Takım ve F.Bahçe'de kaptanlığa kadar yükselen Ozan Tufan, sadece saha içine odaklandı. "Son dönemde Türkiye'nin en çok eleştirilen oyuncularından olabilirim. Gençliğimden bu yana dönem dönem böyle sıkıntılar yaşadım" diyen orta saha oyuncusu, bu durumun artık kendisini yıpratmadığını ve kendi yolunda ilerlediğini söylerken şu sözlerle içini döktü: "Eleştiriler konusunda büyük tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Benim hakkımda söylenenlerin hangisinin iyiliğim için, hangisinin kötülüğüm için olduğunu biliyorum. Bu yüzden eleştiriler benim için sıradanlaştı. Tüm bunlara kulağımı tıkıyorum. Ve sadece işime odaklanıyorum. Gelişimim için her gün daha fazla ne yapabilirim bunu düşünüyorum. Ve bu süreç benim gelişimime de büyük katkı sağlıyor."



AVRUPA KAPISI AÇILDI

DAHA önce, Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine giren Ozan Tufan'ın artan performansı yeniden yurt dışı kapılarını açtı. Alman basını oyuncudan övgülerle söz ederken başta Bayern Münih idarecileri olmak üzere Bundesliga ekiplerinin Ozan'ı daha da yakından izleyecekleri vurgulandı.



NE DEDİLER?



GÜRCAN BİLGİÇ



OZAN, GENÇLERE ÖRNEK BİR HİKAYE



Ozan Tufan, Bursaspor sonrasında aklını futboldan uzak tuttu. İstanbul'a taşındığında yüksek maliyetli, önemli, gelecek vadeden bir isimdi. Ama Aykut Kocaman da sonrasında Ersun Yanal da Ozan'ı sahanın içinde tutamadılar. Futbol sahası yerine aklını özel hayatındaki karmaşa ile bozdu.



Geçen sene de iyi maçları var… Hatta yönetim; sözleşmesini uzatmayı tercih etti, koluna kaptanlık bandını geçirdi, Ozan Tufan'a bambaşka bir rol biçti. Sorumluluk almak ile değer görmek bu noktadan sonra Ozan için dönümdür. Sahanın içinde kaldı ve takımın parçası; hatta lideri olmayı başardı. Ozan'ı başkalaştıran, Alanya'daki mecburi hizmeti kadar Ali Koç-Emre Belözoğlu ikilisi de oldu. Çünkü "Onu kaptan yapan" Ali Koç ve Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan Demirel'di. 3 efsane isim (Sergen Yalçın, Emre-Volkan) genç bir oyuncuya kariyer planlaması yaptı, sahip çıktı. Almanya karşısında onu yeşerten, Şenol Güneş'in kaptanlık jesti ile gerçek bir lider gibi oynadı. Aslında yolundan sapan ne kadar genç oyuncu varsa Ozan Tufan'ın hikâyesi onlara örnek olmalı.



BÜLENT TİMURLENK



'VAZGEÇMEYEN' OLARAK DÖNDÜ



Bir futbolcu için kariyer her zaman düz bir yol değil. Bazen size inanan hocalar sayesinde dik yokuşları bile rahat çıkarsınız. Ama gün gelir bir virajı başka hoca yüzünden ya da yanlış hayat tercihleriniz yüzünden alamazsınız. Ozan Tufan'ın kumaşı Bursa'da belli olmuştu. İstanbul'da F.Bahçe'de oynamak genç bir futbolcu için hiçbir zaman kolay değildir. Ozan, Alanya'ya kiralık giderken kaybeden adamdı. Düşene tekme vurmak isteyenler Ozan'ın yediği kebapların porsiyon hesabını yapıyordu. Ozan, Alanya'dan İstanbul'a vazgeçmeyen adam olarak döndü. Bursa'dan F.Bahçe'ye gelirken de Atletico Madrid'in listesindeydi. Yaş itibariyle futbolda en verimli ve olgun zamanlarına doğru yürüyor. Oyun kimliği tam bir modern orta sahayı işaret ediyor. Ozan'ın geçen yıldan bu yana ne F.Bahçe ne de Milli Takım'da oynadığı iyi futbol beni şaşırtmadı. Gençlik günlerinde ne hata yaptıysa bir kenara yazmış. Bundan sonra kariyerine yazması gereken; goller, asistler ve kupalar.