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maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Uluslar Ligi Rusya Türkiye maçı hangi kanalda?

A , Uluslar Ligi’nde 3. maçına çıkıyor. Hafta içi Almanya karşısında gösterdiği performansla takdir toplayan Milliler, ’yı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini alma peşinde. 3 puan için sahaya çıkacak A Milli Takım, maç hazırlıklarını tamamladıktan sonra 10 Ekim Cumartesi günü ’ya geçecek. Peki Rusya maçı ne zaman saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? Rusya Türkiye UEFA Uluslar ligi maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.10.2020 09:12 Son Güncelleme: 9.10.2020 09:15 ABONE OL
Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? UEFA Uluslar Ligi Rusya Türkiye maçı hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lev Yeashin Stadı'nda oynanacak müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapan Milliler, gruptaki ilk galibiyetine uzanmak istiyor. Özel maçta Almanya karşısında iyi bir performans sergileyen Millilerde Rusya maçı hazırlıkları başladı. Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Rusya Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

RUSYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Rusya, A Milli Takımımız Türkiye'yi ağırlayacak. 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

MİLLİ TAKIMDA RUSYA MAÇI HAZIRLIKLARI

Dün akşam Köln kentinde Almanya ile özel maçta karşılaşan A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile Moskova'da oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Almanya 4. Lig ekiplerinden SV Bergisch Gladbach 09'un maçlarını oynadığı BELKAW-Arena'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda rejenerasyon çalışması yapıldı.

Ay-Yıldızlılar, Rusya karşılaşmasının hazırlıkları için iki gün daha Almanya'da kalacak ve 10 Ekim Cumartesi günü Köln'den Moskova'ya geçecek.

SIRBİSTAN MAÇI 14 EKİM'DE

Rusya maçının ardından A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek. Türkiye – Sırbistan karşılaşması canlı yayınla TRT Spor ekranında olacak.

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Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? UEFA Uluslar Ligi Rusya Türkiye maçı hangi kanalda?
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