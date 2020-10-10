Arsene Wenger'den Mesut Özil'e büyük övgü!

Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger, Mesut Özil ile ilgili konuştu.

Der Spiegel'e konuşan Wenger eski öğrensicisi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Mesut Özil, çok disiplinli bir futbolcu değil. Topsuz oyun da onun öne çıktığı bir nokta değil. Onun yanına defansif anlayışı iyi olan oyuncular koyarsanız, bu sorunu çözebilirsiniz. Onunla birlikte hücum ve savunma arasındaki dengeyi ayarlamak önemli.

"SAKİN OLMASI TESADÜF DEĞİL"

Mesut Özil gibi oyuncuların topla birlikte bu kadar sakin olması tesadüf değil. Bu oyuncular diğerlerine göre daha hızlı düşünüyor ve hemen karar veriyor. Top daha ayağına gelmeden ne yapacağını biliyor. Bu oyuncular, maç kazandıran oyunculardır.

Oyuncular son 10 yılda teknik kalitesini kaybetmeye başladı. Atletizm, teknikten ve karar verici olmaktan önemli hale geldi. Daha fiziksel, daha sert, daha patlama üzerine bir oyun var.