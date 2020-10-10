Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arsene Wenger'den Mesut Özil'e büyük övgü!

'den 'e büyük övgü!

'in efsane menajeri , Türk asıllı Alman futbolcu ile ilgili konuştu. Wenger, "Mesut Özil, sahada çok disiplinli bir oyuncu değil. Topsuz oyun da onun öne çıktığı bir nokta değil. Onun yanına defansif anlayışı iyi olan oyuncular koyarsanız, bu sorunu çözebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 21:42 Son Güncelleme: 10.10.2020 21:45 ABONE OL
Arsene Wenger'den Mesut Özil'e büyük övgü!

Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger, Mesut Özil ile ilgili konuştu.

Der Spiegel'e konuşan Wenger eski öğrensicisi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Mesut Özil, çok disiplinli bir futbolcu değil. Topsuz oyun da onun öne çıktığı bir nokta değil. Onun yanına defansif anlayışı iyi olan oyuncular koyarsanız, bu sorunu çözebilirsiniz. Onunla birlikte hücum ve savunma arasındaki dengeyi ayarlamak önemli.

"SAKİN OLMASI TESADÜF DEĞİL"

Mesut Özil gibi oyuncuların topla birlikte bu kadar sakin olması tesadüf değil. Bu oyuncular diğerlerine göre daha hızlı düşünüyor ve hemen karar veriyor. Top daha ayağına gelmeden ne yapacağını biliyor. Bu oyuncular, maç kazandıran oyunculardır.

Oyuncular son 10 yılda teknik kalitesini kaybetmeye başladı. Atletizm, teknikten ve karar verici olmaktan önemli hale geldi. Daha fiziksel, daha sert, daha patlama üzerine bir oyun var.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! O bölgeler dikkat! Çok kuvvetli geliyor...10 Ekim 2020 Bugün hava nasıl olacak?
SON DAKİKA- Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümitcan Uygun’dan tehdit gibi sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı!
Vücutta yağ bırakmayan 5 günde 3 kilo verdiren inanılmaz limon diyeti
Güzel manken Çağla Şıkel'den bomba itiraf! Çağla Şıkel "Kız çocuğu sahibi olabilmek için..."
145 yıllık hayal gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz arası 6 saate inecek
Son dakika haberi: Swinger operasyonunda mide bulandıran detaylar ortaya çıktı! Aynı apartmanda altı üstlü iki komşunun...
SON DAKİKA HABERLER | Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2020-2021 Bu yıl üniversiteler Ekim ayında açılacak mı?
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine verdiği cevap şaşırttı
SON DAKİKA HABER: Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın beklenmedik ölümü sonrasında komşulardan flaş açıklama!
SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak, hangi sınıflar okula gidecek? Okullar 12 Ekim’de açılacak mı, kaç gün olacak? Yüz yüze eğitim detayları...
ARKADAŞINA GÖNDER
Arsene Wenger'den Mesut Özil'e büyük övgü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA