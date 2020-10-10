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Erzurumspor - | CANLI

'de ilk 4 haftada 5 puan toplayarak 12. , hazırlık karşılaşmasında 7 puan toplayan ve 5. sırada yer alan Erzurunspor'a konuk oluyor. arasını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen iki takımın mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 15:03 Son Güncelleme: 10.10.2020 16:12 ABONE OL
Erzurumspor - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'de ilk 4 haftada 5 puan toplayarak 12. sırada yer alan Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında 7 puan toplayan ve 5. sırada yer alan BB Erzurunspor'a konuk oluyor.

Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen iki takımın mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Erzurumspor: Kayacan, Mücahid, Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Osman, Ömer Şişmanoğlu, Sissoko, Donald, Hamdroun, Gomes

Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe

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Erzurumspor - Trabzonspor | CANLI
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