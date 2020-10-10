Erzurumspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçı canlı izle

Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bugün sahasında şampiyonluğun iddialı adaylarından Trabzonspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında aldığı sonuçlarla şampiyonluktan kopan Trabzonspor, sezon başında yaptığı yerli ve yabancı transferlere rağmen bu sezona iyi bir başlangıç yapamadık. Bordo mavili ekip bugünkü hazırlık maçından iyi bir sonuçla ayrılarak ligdeki kötü gidişata son vermek için ilk adımı atmak istiyor. Trabzonspor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Bugünkü Trabzonspor Erzurumspor maçı hangi kanalda, canlı yayın kanalda mı?

ERZURUMSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bugün karşı karşıya gelecek iki takımın hazırlık mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın oynanacağı saat ile birlikte canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları haberimizde…

Erzurumspor Trabzonspor maçı saati ve canlı izle yayın bilgileri;