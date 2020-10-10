Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı izle

Süper Lig'e Milli maçlar nedeniyle verilen bir haftalık arada birçok takım hazırlık maçları yapacak. Şampiyonluğun en önemli adaylarından Fenerbahçe ise İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak mücadeleyi canlı ve şifresiz olarak seyretmek isteyen futbol severler Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda sorusuna cevap aramaya başladı. Fenerbahçe'nin remsi internet sitesinden yapılan açıklama ile mücadelenin yayın bilgileri netleşmiş oldu. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe İstanbulspor canlı izle seçeneğine ayrıntıları izleyerek ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı canlı olarak seyretmek isteyen futbol severler mücadelenin yayın kanalı bilgilerini araştırmaya başladı.
Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadelenin canlı yayın kanalı ve izlemek için detaylı bilgiler şöyle;
Süper Lig'de henüz mağlubiyet görmeyen ve ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, İstanbulspor ile mücadele edecek. Milli maçlara verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı lacivertli takımda yeni transferlerden birçok ismin forma şansı bulması bekleniyor.
Milli takımların kadrosuna çağrılan isimler ise şöyle; Dimitris Pelkas ile Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand, antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe ile İstanbulspor araısnda oynanacak mücadele bugün 17:00'da başlayacak. Karşılaşma Fenerbahçe'nin Youtube kanalında katıl abonesi olan taraftarlarına açık olacak.
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