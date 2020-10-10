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ile görüştü! İşte geliş tarihi

Son dakika transfer haberleri... devi 'de gözden düşen, aldığı maaş ve gösterdiği performansla gündem olan 'in ekibinden ayrılması bekleniyor. Son olarak Avrupa Ligi kadrosundan da çıkarılan Özil ile görüşen Fenerbahçe, yıldız isimle anlaşma noktasına geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 07:31 Son Güncelleme: 10.10.2020 07:33 ABONE OL
Fenerbahçe Mesut Özil ile görüştü! İşte geliş tarihi

'ın kadroya almadığı ve sözleşmesini feshetmek istediği yıldız futbolcu için yönetimi ilk adımı attı.

Fenerbahçe Mesut Özil ile görüştü! İşte geliş tarihi

Yapılan görüşmede Mesut'a bundan sonraki planları soruldu.

Fenerbahçe Mesut Özil ile görüştü! İşte geliş tarihi

31 yaşındaki maestro, "Belki ABD'ye giderim ama Çin ve Arap kulüplerine gitmeyi kesinlikle düşünmüyorum" karşılığını verdi.

Fenerbahçe Mesut Özil ile görüştü! İşte geliş tarihi

Bunun üzerine "Peki F.Bahçe'ye gelir misin" denildi. Mesut "Bu hayalimden vazgeçmem" dedi.

Fenerbahçe Mesut Özil ile görüştü! İşte geliş tarihi

Fotomaç'ın haberine göre bu yanıt sonrası F.Bahçe, 'i ara transferde kiralamak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe Mesut Özil ile görüştü! İşte geliş tarihi

Plana göre, 'da astronomik ücret alan Mesut'un parasının yarısını İngiliz kulübü, yarısını ise F.Bahçe karşılayacak.

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Fenerbahçe Mesut Özil ile görüştü! İşte geliş tarihi
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