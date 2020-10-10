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Hesap uzmanı

, iç ve dış transferde hem bütçeyi aşmadı hem de maliyetleri düşürmeyi başardı. Takımdan ayrılanlarla 15.1 milyon euro maaş yükünden kurtulan , yeni gelen 10 futbolcuya ise 8.8 milyon euro ücret ödeyecek. İndirime giden isimlerle birlikte yaklaşık 7.5 milyon euro kulübün kasasında kalacak.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 10.10.2020 ABONE OL
Hesap uzmanı Beşiktaş

Siyah-beyazlıların geçen sezon 330 milyon TL olan takım harcama limiti 2020-21 sezonu için 298 milyon TL olarak belirlenmişti. Yönetimin yeni sezona girerken kadro maliyetini aşağı çekme çalışması ise Vida, Ljajic gibi isimler gitmeyi reddetmesine rağmen etkili oldu. Kadrodan ayrılan futbolcularla 15.1 milyon euro'luk yükten kurtulan Kartal, yeni gelen 10 isme toplam 8.8 milyon euro maaş ödeyecek.

ÜÇ YILDIZDAN FEDAKÂRLIK GELDİ
Ayrıca Necip Uysal'ın 1.2 milyon euro'luk maaşından üçte bir oranında indirime gitmesi, Oğuzhan Özyakup'un yaptığı kısmi indirim ve Atiba Hutchinson'un eski sözleşmesinden yaklaşık 400 bin euro daha düşük bir rakama imza atması siyah-beyazlı idarecileri bir nebze olsun rahatlattı. Böylece Beşiktaş, hem takım harcama limiti içerisinde kaldı hem de maliyetleri 7.5 milyon euro düşürmüş oldu.

ABOUBAKAR
1.5 milyon euro'luk ücretiyle gelenler arasında en fazla kazanan isim.

MENSAH
Kayseri'den transfer edilen Ganalı,1.3 milyon euro ücret alıyor.

JOSEF DE SOUZA
1.3 milyon euro kazanan Brezilyalı, Mensah ile birlikte ikinci sırada.



BİR GÖRÜŞ

FATİH DOĞAN: Boyd kararı içime sinmiyor
SORU: Beşiktaş'ta Hasic'in kadroda tutulması ve Boyd'un lisansının askıya alınması kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hasic'e, gösterilen ilgi ve destek bugünkü performansına değil gelecek adına verdiği umudadır. Bu yüzden Hasic'in takımda kalması doğru bir adım gibi gözüküyor. Neden doğru bir adım gibi gözüküyor diyorum; çünkü oynama garantisi alınacak bir Süper Lig takımında bir yılda daha hızlı bir gelişim sağlayabilirdi. Ancak gerek taraftarın gerekse kamuoyunun baskısı, yönetimin kararını kalması yönünde etkilediğini düşünüyorum. Tercihi de saygı ile karşılıyorum. Ancak Boyd konusunda Sergen Yalçın'a sormam gereken bir soru var: Boyd sezon başından bu yana Sergen hocanın beğendiği ve istatistiklerde de görüldüğü üzere vazgeçilmeziydi. Peki Boyd'dan neden vazgeçti? Sürekli sakatlanan N'Koudou'nun Boyd kadar faydası yokken ABD'li oyuncunun lisansının çıkartılmaması bence fotoğrafa tam oturmuyor. İçime sinmiyor, verimlilik esasına göre yanlış gözüküyor.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN TOPLAMDA 280 MİLYON TL
Ekonomik sorunlarla boğuşan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'den büyük bir hamle geldi. Ekim ayında futbolculardan alınması gereken borçsuzluk kağıtları için elini taşın altına koyan Çebi, şahsi kefaletiyle kredi çekti ve 150 milyon TL civarında ödeme yaptı. Böylece kulüp önemli bir yükten kurtuldu. 10 gün sonra Beşiktaş başkanlık koltuğunda birinci yılını dolduracak olan Ahmet Nur Çebi, daha önce yaptığı ödemeler de dikkate alındığında yaklaşık 280 milyon TL'lik kaynağı kendisi bizzat oluşturmuş oldu. Takımın aklını tamamen sahaya vermesi için ciddi bir ödeme yapılması, futbolcuların da moralini yükseltti.

"AVCI'YA HİÇBİR ÖDEME OLMADI"
"Takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş alıyor" iddialarına Abdullah Avcı'dan yanıt geldi. Avcı'nın avukatı Sami Dinç yaptığı yazılı açıklamada, "31.05.2022'ye kadar tüm ücretlerin tazminat olarak müvekkil teknik adama derhal ödenmesi gerektiği ilgili hizmet sözleşmesinde açık ve net belirtilmiştir. Bu sebeple Beşiktaş yönetimince yapılan, "Yeni bir sözleşme imzalanana kadar aylık ücretin Beşiktaş tarafından karşılanıyor olduğu" şeklindeki açıklamaların hiçbir hukuki mesnedi yoktur. Fesih sonrası Beşiktaş tarafından müvekkil teknik adama hiçbir ücret ödenmemiştir" ifadelerine yer verildi.

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