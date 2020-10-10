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Son dakika: 'dan flaş açıklama! Marcao ve ...

Kulübü, Marcao ile arasında yaşanan olaya ilişkin açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada maçın yarıda bitirilmesi isteğinin 'den geldiği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 12:46 Son Güncelleme: 10.10.2020 12:56 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan flaş açıklama! Marcao ve Halil Dervişoğlu...

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol Takımı'mızın, Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor müsabakası hazırlıkları kapsamında Ümit Milli Takımı'mız ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı maça ilişkin Fanatik Gazetesi'nde yer alan "özel" içerikli haber ile alakalı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Karşılaşmanın 65. dakikasında milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu'nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao Teixeira ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır.

İki oyuncunun birbiriyle tokalaşmasının ardından müsabaka yaklaşık 10 dakika daha devam etse de, teknik direktörümüz Fatih Terim'in, Ümit Milli Takım Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas'a yaptığı maçı bitirme teklifi üzerine, iki tarafın karşılıklı anlaşması, aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle istenilen performansa ulaşılamamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır.

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Son dakika: Galatasaray'dan flaş açıklama! Marcao ve Halil Dervişoğlu...
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