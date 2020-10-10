Son dakika: Marcao tokat attı milliler sahadan çekildi! G.Saray böyle duyurdu

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Ümit Milli Takım ile Cuma günü bir hazırlık maçı yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Ajansspor'un haberine göre maçın normal şekilde bitmediği, çıkan bir olay sonrası erken bittiği iddia edildi. İşte detaylar...
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında ise saha tam anlamıyla karıştı. Galatasaraylı Marcao ve Brendford forması giyen Milli oyuncu Halil Dervişoğlu ikili mücadele sonrası gergin anlar yaşadı.
MARCAO TOKAT ATTI!
Galatasaraylı Marcao maçın 70. dakikasında kendisine sert giren Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Tokat sonrası iki takımın oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı.
İki takım oyuncuları arasında uzun süre arbede yaşandı. Fatih Terim ve Tolunay Kafkas oyuncuları yatıştırmaya çalıştı.
Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti!
Bu durum sonrası 70. dakikada maç yarıda kaldı. Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti.
Mücadele 70. dakikaya kadar 0-0 devam ediyordu. TFF ve Galatasaray konuyla ilgili açıklama yapmadı ve resmi sitelerden maçın 0-0 sona erdiği duyuruldu.
18.03'te ikinci yarı başladı paylaşımı yapılırken, 18.30'da maç sonu paylaşımı yapılması, maçın yarıda kesildiğine en büyük kanıt oldu.
Halil Dervişoğlu'dan açıklama geldi!
"Bugün basında yer alan dünkü Galatasaray maçı ile alakalı olay nedeniyle açıklama ihtiyacı hissettim. Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olay bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkileyemeyeceğini açıklamak isterim."