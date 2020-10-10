Son dakika: Marcao tokat attı milliler sahadan çekildi! G.Saray böyle duyurdu

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Son dakika: attı milliler sahadan çekildi! G.Saray böyle duyurdu

, 'e verilen arada 'mız ile Florya'da karşı karşıya geldi. Dakikalar 70'i gösterirken bir anda saha karıştı. 'nun 'na atmasının ardından millileri sahadan çekti. Bu durum, Galatasaray'ın resmi twitter sayfasından da doğrulandı. İşte o paylaşım ve yaşananlar...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 10:38 Son Güncelleme: 10.10.2020 11:55 ABONE OL
Son dakika: Florya'da şok olay! Marcao tokat attı milliler sahadan çekildi

'in 5. haftasında oynanacak maçı için hazırlıklarını sürdüren , ile Cuma günü bir hazırlık maçı yaptı. 'nde oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Son dakika: Florya'da şok olay! Marcao tokat attı milliler sahadan çekildi

Ajansspor'un haberine göre maçın normal şekilde bitmediği, çıkan bir olay sonrası erken bittiği iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika: Florya'da şok olay! Marcao tokat attı milliler sahadan çekildi

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında ise saha tam anlamıyla karıştı. Galatasaraylı ve Brendford forması giyen Milli oyuncu ikili mücadele sonrası gergin anlar yaşadı.

Son dakika: Florya'da şok olay! Marcao tokat attı milliler sahadan çekildi

MARCAO TOKAT ATTI!
Galatasaraylı maçın 70. dakikasında kendisine sert giren 'na attı. Tokat sonrası iki takımın oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı.

Son dakika: Florya'da şok olay! Marcao tokat attı milliler sahadan çekildi

İki takım oyuncuları arasında uzun süre arbede yaşandı. ve oyuncuları yatıştırmaya çalıştı.

Son dakika: Florya'da şok olay! Marcao tokat attı milliler sahadan çekildi

Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti!
Bu durum sonrası 70. dakikada maç yarıda kaldı. teknik direktörü takımı sahadan çekti.

Son dakika: Florya'da şok olay! Marcao tokat attı milliler sahadan çekildi

Mücadele 70. dakikaya kadar 0-0 devam ediyordu. ve konuyla ilgili açıklama yapmadı ve resmi sitelerden maçın 0-0 sona erdiği duyuruldu.

Son dakika: Florya'da şok olay! Marcao tokat attı milliler sahadan çekildi

GALATASARAY'DA DUYURDU!

Kulübü'nün resmi twitter sayfası da olayı doğruladı.

Son dakika: Florya'da şok olay! Marcao tokat attı milliler sahadan çekildi

18.03'te başladı paylaşımı yapılırken, 18.30'da maç sonu paylaşımı yapılması, maçın yarıda kesildiğine en büyük kanıt oldu.

Son dakika: Florya'da şok olay! Marcao tokat attı milliler sahadan çekildi

Halil Dervişoğlu'dan açıklama geldi!
"Bugün basında yer alan dünkü maçı ile alakalı olay nedeniyle açıklama ihtiyacı hissettim. Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olay bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkileyemeyeceğini açıklamak isterim."

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Son dakika: Marcao tokat attı milliler sahadan çekildi! G.Saray böyle duyurdu
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