Son dakika: Erzurumspor-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu!

Süper Lig'de ilk 4 haftada 5 puan toplayarak 12. sırada yer alan Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında 7 puan toplayan ve 5. sırada yer alan BB Erzurunspor'a konuk oluyor. Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen iki takımın mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
Erzurumspor: Kayacan, Mücahid, Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Osman, Ömer Şişmanoğlu, Sissoko, Donald, Hamdroun, Gomes
Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe