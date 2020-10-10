Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Erzurumspor-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu!

Son dakika: Erzurumspor- maçının 11'leri belli oldu!

Süper Lig'de ilk 4 haftada 5 puan toplayarak 12. sırada yer alan , hazırlık karşılaşmasında 7 puan toplayan ve 5. sırada yer alan BB Erzurunspor'a konuk oluyor. Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen iki takımın mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 15:03 Son Güncelleme: 10.10.2020 15:23 ABONE OL
Son dakika: Erzurumspor-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu!

Süper Lig'de ilk 4 haftada 5 puan toplayarak 12. sırada yer alan Trabzonspor, hazırlık karşılaşmasında 7 puan toplayan ve 5. sırada yer alan BB Erzurunspor'a konuk oluyor. Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen iki takımın mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Erzurumspor: Kayacan, Mücahid, Teikeu, Gökhan, Cenk Ahmet, Osman, Ömer Şişmanoğlu, Sissoko, Donald, Hamdroun, Gomes

Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı geldi! O bölgeler dikkat! Çok kuvvetli geliyor...10 Ekim 2020 Bugün hava nasıl olacak?
SON DAKİKA HABERİ: Aleyna Çakır olayında şok gelişme! Şüpheli Ümitcan Uygun’dan tehdit gibi sosyal medya paylaşımı
Güzel manken Çağla Şıkel'den bomba itiraf! Çağla Şıkel "Kız çocuğu sahibi olabilmek için..."
Son dakika haberleri: Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral'ın beklenmedik ölümü sonrasında komşulardan flaş açıklama
MEB son dakika duyurdu: Özel eğitim okullarında yüz yüze eğitimin detayları belli oldu!
Son dakika haberi: Swinger operasyonunda iğrenç detaylar ortaya çıktı! Aynı apartmanda altı üstlü iki komşunun...
Seda Sayan'ı çıldırtan yorum! Kadırgalı ağzını fena bozdu... Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü yanıt!
SON DAKİKA HABERLER | Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? 2020-2021 Bu yıl üniversiteler Ekim ayında açılacak mı?
Kırmızı Oda dizisinde Meliha’nın hikayesi nedir, Necdet Meliha’ya ne yaptı? Kırmızı Oda Meliha’nın kızı yaşıyor mu?
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine verdiği cevap şaşırttı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Erzurumspor-Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA