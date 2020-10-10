Tolgay Arslan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! "Fenerbahçe'ye..."

Gerçek kapasiteni Türkiye'de gösteremediğin düşünülüyor. Yorumun nedir?

"Aynı şekilde düşünmüyorum, Türkiye'de çok iyi sezonlar geçirdim ve iyi işler yaptım. İstanbul'daki 5 senemde ülkeyi ve insanlarını çok sevdim. Ancak basınla aram pek iyi değildi. Onlar da beni çok tutmadılar. Bu süreçte elbette hatalarım olmuştur ama kimseyle aram kötü olsun hiç istemedim. Almanya'da işinize odaklanıyorsun ve her maçta futbolla insanları memnun etmeniz mümkün değil. Özellikle Türkiye'de spor medyası, olaylara çok fazla müdahale ediyor. Her şeye rağmen onları da anlıyorum. Herkes bu işten para kazanıyor ve işlerini yapmaya çalışıyorlar. Saygı duyuyorum."