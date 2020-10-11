50 milyon TL’lik operasyon

Yönetim, Belhanda ve Feghouli de dahil tüm takıma uyguladığı yüzde 15’lik maaş kesintileri sonrasında 50 milyon TL’yi kasasında tutacak
Giriş Tarihi: 11.10.2020ABONE OL
Kemer sıkan ve 6 numara takviyesi yapmayan Galatasaray'da maaş bütçesinde 10 milyon Euro tasarruf edildi. Mevcut kadroda oyuncularınsözleşmelerinde 30.6 milyon Eurove 38.1 milyon TL garanti parayazarken, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları ile birlikte A Takım'ın toplammaliyeti 40 milyon Euroseviyesine çekildi. Her ay Florya'ya 4 milyon Euro'ya yakın ödeme yapan sarıkırmızılı yönetim, futbolculardan sadece Belhanda-Feghouli ikilisinin kabul etmediği %15 kesintiyi tüm takıma uygulamaya başladı. Bu operasyonlaGalatasaray'ın kasasındasezon boyunca 50 milyonTL kalacak. Sarı-kırmızılı kulüp ağustos ayında Belhanda ve Feghouli'nin imzaladığı borçsuzluk kağıdını da UEFA'ya yollamıştı.
502 BİN €
G.Saray, Belhanda'ya yaptığı %15'lik kesinti ile 3 milyon 350 bin Euro alan oyuncudan 502 bin Euro civarında indirim yapmış oldu.