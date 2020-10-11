50 milyon TL’lik operasyon

Kemer sıkan ve 6 numara takviyesi yapmayan Galatasaray'da maaş bütçesinde 10 milyon Euro tasarruf edildi.teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları ile birlikteHer ay Florya'ya 4 milyon Euro'ya yakın ödeme yapan sarıkırmızılı yönetim, futbolculardan sadeceikilisinin kabul etmediği %15 kesintiyi tüm takıma uygulamaya başladı.Sarı-kırmızılı kulüp ağustos ayında Belhanda ve Feghouli'nin imzaladığı borçsuzluk kağıdını da UEFA'ya yollamıştı.G.Saray, Belhanda'ya yaptığı %15'lik kesinti ile 3 milyon 350 bin Euro alan oyuncudan 502 bin Euro civarında indirim yapmış oldu.