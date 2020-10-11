Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı izle! Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı canlı izle! Milli maçlar nedeniyle verilen arada Beşiktaş, Karagümrük ile hazırlık maçı gerçekleştiriyor. Karşılaşmada 36. Dakika geride bırakılırken, mücadele 2-2'lik sonuçla devam ediyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, 'Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle' seçeneğini araştırıyor. Peki, Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?
Beşiktaş 2-2 Karagümrük / İLK YARI
GOL: Beşiktaş 1-0 Karagümrük (Josef)
GOL: Beşiktaş 2-0 Karagümrük (Atiba)
GOL: Beşiktaş 2-1 Karagümrük (Salibur)
GOL: Beşiktaş 2-2 Karagümrük (Mevlüt Erdinç)
Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Karagümrük'ü konuk ediyor.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Utku, Rosier, Montero, Welinton, Necip, Josef, Atiba, Atakan Üner, Oğuzhan, Gökhan Töre, Aboubakar.
Bugün saat 14.00'te başlayan maçın yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmanın canlı skorunu bu sayfadan takip edebilirsiniz.
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