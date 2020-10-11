Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı izle! Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?

canlı izle! Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arayı boş geçirmek istemeyen takımlar hazırlık maçları gerçekleştiriyor. Bugün ise , yine Süper Lig ekiplerinden ’ü konuk ediyor. Futbolseverler ‘Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı canlı izle’ seçeneğini araştırıyor. Peki, Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 11.10.2020 14:48 ABONE OL
Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı izle! Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?

maçı canlı izle! Milli maçlar nedeniyle verilen arada Beşiktaş, Karagümrük ile hazırlık maçı gerçekleştiriyor. Karşılaşmada 36. Dakika geride bırakılırken, mücadele 2-2'lik sonuçla devam ediyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, 'Beşiktaş Karagümrük maçı canlı izle' seçeneğini araştırıyor. Peki, Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?

Beşiktaş 2-2 Karagümrük / İLK YARI

GOL: Beşiktaş 1-0 Karagümrük (Josef)

GOL: Beşiktaş 2-0 Karagümrük (Atiba)

GOL: Beşiktaş 2-1 Karagümrük (Salibur)

GOL: Beşiktaş 2-2 Karagümrük (Mevlüt Erdinç)

Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı izle! Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?

, Nevzat Demir Tesisleri'nde Karagümrük'ü konuk ediyor.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Utku, Rosier, Montero, Welinton, Necip, Josef, Atiba, Atakan Üner, Oğuzhan, Gökhan Töre, Aboubakar.

Bugün saat 14.00'te başlayan maçın yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşmanın canlı skorunu bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı izle! Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?

.

EN ÇOK OKUNANLAR

Herkesi duygulandıran Hikmet Karakurt 250 bin TL’lik soruyu açtırdı! Urfalı Hikmet Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu!
Dün akşamın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 10 Ekim 2020 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
Vücutta yağ bırakmayan 5 günde 3 kilo verdiren inanılmaz limon diyeti
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in 'baban hastayken geziyorsun' eleştirilerine verdiği cevap şaşırttı
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA - 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 11 Ekim 2020 canlı ve güncel rakamlar
Hatay'daki yangından son dakika: PKK'nın alçak propagandası! Hatay yangınında son durum ne?
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı! Bu hatalar kansere sebep oluyor...
SON DAKİKA: Azerbaycanlı sivillere Ermenistan'dan alçak saldırı! Ermenistan ateşkesi bozdu!
Ünlü model Eloisa Pinto iki yıldır kayıptı! Model Eloisa Pinto Fontes perişan halde bulundu!
Son Dakika Haberi: Hatay yangını ile ilgili flaş gelişme: Görgü tanığı her şeyi tek tek anlattı! ‘Gel gel burada şenlik var’
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı izle! Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA