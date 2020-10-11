İngiltere 2-1 Belçika | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda İngiltere, Wembley'de Belçika'yı konuk etti.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.
İngiltere'yi galibiyete taşıyan golleri 39. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 64. dakikada Mason Mount kaydetti.
Belçika'nın tek golü ise 16. dakikada Romelu Lukaku'dan geldi.
Bu galibiyetle grupta 7 puana ulaşan İngiltere liderliğe yükseldi.
Belçika ise 6 puanla 2. sırada yer aldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ
1. Grup: Bosna Hersek-Hollanda: 0-0
2. Grup: İngiltere-Belçika: 2-1
3. Grup: Hırvatistan-İsveç: 2-1
B LİGİ
1. Grup: Norveç-Romanya: 4-0
4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0
Finlandiya-Bulgaristan: 2-0
C LİGİ
2. Grup: Estonya-Kuzey Makedonya: 3-3
Ermenistan-Gürcistan: 2-2
4. Grup: Kazakistan-Arnavutluk: 0-0
Litvanya-Belarus: 2-2