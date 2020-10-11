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2-1 | MAÇ SONUCU

A Grubu'nda , sahasında geriye düştüğü maçta 'yı 2-1 mağlup etti. İngiltere'nin galibiyet gollerini ve kaydetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 20:58 Son Güncelleme: 11.10.2020 21:09 ABONE OL
İngiltere 2-1 Belçika | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda İngiltere, Wembley'de Belçika'yı konuk etti.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.

İngiltere'yi galibiyete taşıyan golleri 39. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 64. dakikada Mason Mount kaydetti.

Belçika'nın tek golü ise 16. dakikada Romelu Lukaku'dan geldi.

Bu galibiyetle grupta 7 puana ulaşan İngiltere liderliğe yükseldi.

Belçika ise 6 puanla 2. sırada yer aldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

1. Grup: Bosna Hersek-Hollanda: 0-0

2. Grup: İngiltere-Belçika: 2-1

3. Grup: Hırvatistan-İsveç: 2-1

B LİGİ

1. Grup: Norveç-Romanya: 4-0

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0

Finlandiya-Bulgaristan: 2-0

C LİGİ

2. Grup: Estonya-Kuzey Makedonya: 3-3

Ermenistan-Gürcistan: 2-2

4. Grup: Kazakistan-Arnavutluk: 0-0

Litvanya-Belarus: 2-2

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İngiltere 2-1 Belçika | MAÇ SONUCU
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