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Son dakika haberi | ekiplerinden , futbolcusu 'nin kadrosundan neden ayrıldığına dair bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 23:53 Son Güncelleme: 12.10.2020 00:17 ABONE OL
Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin milli takım kadrosundan neden ayrıldığına dair bir açıklamada bulundu.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde;

"A Milli Takım kadrosuna davet edilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'nin 1 Ekim 2020 Perşembe günü maske ve mesafe kuralları dahilinde aynı mekanda bulunduğu bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine konu A Milli Takım Sağlık Ekibi ve TFF Sağlık Kurulu ile paylaşılmıştır.

Belirtildiği üzere şüpheli temas sırasında tüm kurallara uyulmuş olmasına rağmen, risk alınmaması adına verilen ortak karar neticesinde oyuncumuz 6 gün süre ile izolasyonda tutulmuştur. Oyuncumuzun şüpheli temas günü, 2 gün sonrası ve 6 gün sonrası yapılan PCR test sonuçları negatif çıktiktan sonra A Milli Takim Sağlık ve İdari Ekipleri bilgilendirilmiş olup, oyuncumuzun milli takım kadrosuna tekrar cağrıldığı veya çağrılacağı yönünde tarafımıza resmi bir haber ulaşmadığı için oyuncumuz 7. günde takım antrenmanlarımıza katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun, izolasyon süresini doldurduktan sonra Kasımpaşa SK ile oynayacağımız hazırlık maçından iki gün önce yapılan testi de dahil olmak üzere 4 PCR testi negatif çıkmıştır.

Tüm süreç, sonuçlar ve bilgiler A Milli Takım İdari ve Sağlık Ekipleri ile anında paylaşılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci açıklaması
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