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Norveç 4-0 Romanya | MAÇ SONUCU

B 1'de Norveç ile Romanya karşı karşıya geldi. 'de oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Norveç'e galibiyeti getiren goller Haaland (3) ve 'tan geldi.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 20:54 Son Güncelleme: 11.10.2020 21:21 ABONE OL
Norveç 4-0 Romanya | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1'de Norveç Romanya'yı konuk etti.

Ullevaal'de oynanan mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lık galibiyetiyle bitti.

Norveç'e galibiyeti getiren goller Haaland (3) ve Alexander Sörloth'tan geldi.

CİMBOM'UN YILDIZLARI DA SÜRE ALDI

Galatasaray'ın yıldızları Omar Elabdellaoui ve Martin Linnes de zorlu karşılaşmada süre aldı. Elabdellaoui 11'de başladığı karşılaşmanın 79'uncu dakikasında oyunda çıktı. Linnes ise 70'inci dakikada oyuna dahil oldu.

A LİGİ

1. Grup: Bosna Hersek-Hollanda: 0-0

2. Grup: İngiltere-Belçika: 2-1

3. Grup: Hırvatistan-İsveç: 2-1

B LİGİ

1. Grup: Norveç-Romanya: 4-0

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0

Finlandiya-Bulgaristan: 2-0

C LİGİ

2. Grup: Estonya-Kuzey Makedonya: 3-3

Ermenistan-Gürcistan: 2-2

4. Grup: Kazakistan-Arnavutluk: 0-0

Litvanya-Belarus: 2-2

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Norveç 4-0 Romanya | MAÇ SONUCU
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