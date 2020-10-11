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- | 11'ler belli oldu

A , Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada, hakem düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını ve yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise olacak. Maçın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 11.10.2020 20:24 Son Güncelleme: 11.10.2020 21:19 ABONE OL
Rusya - Türkiye | 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Maçın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Dzyuba, Kuzyaev

Türkiye: Mert, Zeki, Ozan, Merih, Umut, Ozan, Mahmut, Efecan, Hakan, Kenan, Burak

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve Sırbistan'ın ise birer puanı bulunuyor.

Rusya - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

11 Ekim Pazar günü Rusya'nın başkenti Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak Rusya - Türkiye mücadelesi TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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Rusya - Türkiye | 11'ler belli oldu
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