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Son dakika haberi: Bomba patlıyor! transferini duyurdular

Son dakika haberi: Yeni sezona yaptığı flaş transferlerle damga vuran Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de forması giyen İspanyol golcü olmuştu. Yıldız futbolcunun transferi gerçekleşmese de iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-lacivertlilerin golcü futbolcuyu ocak ayında renklerine bağlayacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 19:24 Son Güncelleme: 11.10.2020 19:32 ABONE OL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bomba patlıyor! Diego Costa transferini duyurdular

Fenerbahçe transfer hız kesmiyor... Yaz transfer sezonunda neredeyse tüm takımını değiştiren Kanarya, elinde Samatta, Ademi ve Cisse gibi golcüler olmasına karşın Diego Costa'ya ilgi duyuyor.

İspanyol basınında konu ile ilgili yer alan haberde Diego Costa'nın ocak ayında Türkiye'ye transfer olacağı ifade edildi.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, şu anda Costa'nın form durumu iyi değil ve bu sebeple Simeone oyuncuya güvenmiyor. Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali anlamda da sıkıntıya uğrayan ve elindeki yüklü maaş alan isimlerle yollarını ayırmak isteyen İspanyol kulübünün, Costa'yı göndermek istediği ifade edildi ve bu takımın Fenerbahçe olabileceği kaydedildi.

Halihazırda Fenerbahçe'nin bir forvete ihtiyacının olmamasına karşın Costa'nın, transfer için sarı lacivertlilerle temasta olduğu yazıldı. Öte yandan yaz transfer sezonunda da Costa'nın Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali oldukça yüksekti ancak Erol Bulut'un takımın başına gelmesiyle beraber bu operasyon askıya alındı.

COSTA GEMİLERİ YAKTI

Bununla beraber Costa, 2021 yazında Atletico ile sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı önceliğini ayrılığa veriyor ve yeni takımını düşünüyor. Costa'nın önünde iki seçenek var; Ocak ayında başka bir kulübe transfer olmak veya Temmuz ayında Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olmak.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Bomba patlıyor! Diego Costa transferini duyurdular
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