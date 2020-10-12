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ve için harekete geçti!

, ve 'dan için destek. Hatay'da çıkan orman yangınları için harekete geçen devleri, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Hatay'da zarar gören ormanlar için fidan bağışladıklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 17:26 ABONE OL
Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Hatay için harekete geçti!

Orman yangının vurduğu Hatay için Süper Lig ekipleri harekete geçti.

3 büyükler Hatay'ın Belen ilçesinde geçen Cuma günü başlayan ve güçlükle kontrol altına alınan yangının yok ettiği ormanı yeniden canlandırmak için seferber oldu.

Beşiktaş Galatasaray'a meydan okuyarak, "Hatay için el ele! Yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeşertmek için 1903 adet fidan bağışlayarak Galatasaray'a meydan okuyoruz" ifadesini kullandı.

Galatasaray ise Fenerbahçe'ye meydan okuyarak, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Hatay'da meydana gelen yangınlar sebebiyle yok olan ormanlarımız ve geleceğimiz için 1905 fidan bağışlayarak Fenerbahçe'ye meydan okuyoruz" dedi.

Fenerbahçe ise Başakşehir'e meydan okuyarak, "Hatay'da meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımıza can olmak için 1907 fidan bağışlıyor ve Başakşehir'e meydan okuyoruz" dedi.

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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Hatay için harekete geçti!
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