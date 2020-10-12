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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den hakem açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayınında açıklamalarda bulunuyor. Terim, hakemler hakkında da konuştu. İşte Terim'in hakemler hakkında yaptığı açıklama...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 19:48 Son Güncelleme: 12.10.2020 20:10 ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den hakem açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bein Sports yayınında açıklamalarda bulunuyor. Terim, hakemler hakkında da konuştu. İşte Terim'in hakemler hakkında yaptığı açıklama...

"MHK'NIN İDARİ VE ORGANİZASYON YAPILANMASI YANLIŞ"
"MHK'nın idari ve organizasyon yapılanmasının -kişilerden bağımsız- yanlış olduğunu düşünüyorum. Performans değerlendirmesinin subjektif olduğunu, yanlı kararlar alabileceğini veya ispatlanamasa da talimatla iş yaptığını düşünüyoruz. Bunu düşündüren ise hakemlerin şahsı özelinde değil, hiçbir zaman, asla. Sadece içinde bulundukları sistemden dolayı."

"NE HAKEMLERE NE DE İÇİNDE BULUNDUĞU SİSTEME GÜVENİYORUZ"
"Bir hakem kolay yetişmiyor. Eğitimi ve pratiği ile bir hakemin tabiri caizse pişmesi ciddi bir zaman alıyor. Bu kadar zor yetiştirilen meslek sahibini bizler parçalıyoruz. Neden? Çünkü ne kişiye ne de içinde bulunduğu sisteme güveniyoruz."

"HAKEM, DİSİPLİN VE TAHKİM KURULLARI BAĞIMSIZLAŞMALI"
"TFF'nin hakem kurulu, disiplin ve tahkim kurullarının bağımsızlaşması ve TFF Yönetimi'nden ayrı, kulüpler tarafından oylanacak bir seçimle belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu düşüncelerim yeni değil, Türkiye Futbol Direktörü'yken de bahsettiğim ve projelendirdiğim ancak uygulamada tahmin edilebilir engeller yaşanan bir durum bu. Kabul ediyorum, bu değişimi anlamak ve uygulamak da kolay değil ancak Türk futbolunun yakın gelecekte bu sistem değişikliğine gitmesi, bence TFF'nin itibarı ve ülke futbol markası adına önemlidir."

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den hakem açıklaması!
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