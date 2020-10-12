Son dakika | Fatih Terim: Galatasaray'ın durumu kabul edilemez!

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Son dakika | : 'ın durumu kabul edilemez!

, Bein Sports yayınında açıklamalarda bulunuyor. Birbirinden çarpıcı sözler söyleyen Terim, sarı-kırmızılı kulübün durumunun kabul edilemez olduğunu söyledi. İşte Fatih Terim'in tüm açıklamaları...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 19:21 Son Güncelleme: 12.10.2020 19:36 ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı camianın gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"BİR SPORCU İÇİN DURMAK HER ZAMAN SORUN OLUR"

"Özellikle bir sporcu için durmak her zaman sorun olur. Çünkü hem beden, hem zihin, hem de heyecan durur. Belirsizlik ve korku da eklenince iş tabii insani olarak başka noktaya gider."

"İŞİN DOĞASINDAN UZAKLAŞTIK"

"Hiç kimsenin beklemediği çok ama çok ekstra bir durum yaşandı. Hala yaşamaya devam ediyoruz. İşin doğasından uzaklaştık. Belki o heyecanı, keyfi yaşayamıyoruz ama hayat da devam ettiği için alışmaya çalışıyoruz ta ki bu illetten kurtuluncaya kadar. Alışılagelmedik eski yapılanlara veya olanlara benzemeyen, enteresan bir durum çıktı ortaya. Dolayısıyla oyuncular da bu olaydan önce çok etkilendiler. Nasıl hareket edeceklerini bilemediler ki hepimiz de öyleydik. En önemli şey şudur, maçın içerisinde hepimizi etkileyen bir olay var. Özellikle oyuncunun iyi ve kötü hareketine tepki gösteren, hepimizin keyif almasını sağlayan etken yok. Bu tabii tüm oyuncular için biraz sıkıntı."

"TEKNOLOJİNİN HAYATIMIZA GİRMESİYLE TARAFTARA SEYİRCİ EKLENDİ"

"Son yıllarda toplum sosyolojisinin değişimi, teknolojinin daha çok hayatımıza girmesiyle taraftara biraz da seyirciler eklendi. Taraftar ile seyirciyi özellikle ayırıyorum çünkü statta hangisi daha fazlaysa, maçların atmosferi de ona göre değişiyor."

"GALATASARAY TARAFTARININ KAZANILAN BAŞARILARDA BÜYÜK PAYI VAR"

"Galatasaray taraftarının her zaman kazanılan başarılarda çok büyük payı olduğunu düşünmüşümdür ve bunu sık sık da dile getiriyorum zaten. Bunu en net 96-2000 döneminde tecrübe ettik. O zamanlarda yaşananlar, bence taraftarın gerçek karşılığıdır."

"GALATASARAY'IN DURUMU KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

"Muhakkak ki altyapı, öz kaynak bunlar çok önemli ama altyapıdan önce üst yapılara bakmamız gerekiyor. Büyük resme şöyle baktığımızda, kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık. Diğer takımların kültürü ve yapısı farklı olabilir ancak benim açımdan Galatasaray'ın durumu kabul edilebilir değil. Bunu üzülerek, futbolun başındaki kişi olarak değil, bu kulübün bir üyesi hatta divan üyesi olarak söylüyorum."

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Son dakika | Fatih Terim: Galatasaray'ın durumu kabul edilemez!
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