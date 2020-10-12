Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması!

Son dakika: 'den yabancı kuralı açıklaması!

, yabancı kuralı hakkında konuştu. 14 yabancı hakkını 'e getiren isim olan Terim, Esasında kural, Türk oyuncu kuralıydı.  mecburdu, 14 yabancı mecbur değildi. İsterseniz hiç yabancıyla oynamayın ama 14 Türk olmadan oynayamazsınız." dedi.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 19:50 Son Güncelleme: 12.10.2020 20:03 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezondan itibaren değişecek olan yabancı kuralıyla ilgili konuştu. Eski kuralı savunan Terim şu ifadeleri kullandı;

"14 YABANCI MECBUR DEĞİLDİ"

Teşvik kuralı, kim ne kadar Türk oynatırsa, o kadar bunun karşılığını alır. Hatta altyapıdan alınacak genç, 2 misli karşılık bulacağı için kulüplere önemli bir rakam katkısı oluyordu. Fakat kulüpler tarafından pek rağbet görmedi. Ben de birkaç dayanak üzerine kurdum yabancı serbestisini. Esasında kural, Türk oyuncu kuralıydı. 14 Türk mecburdu, 14 yabancı mecbur değildi. İsterseniz hiç yabancıyla oynamayın ama 14 Türk olmadan oynayamazsınız.

Yabancıya gelince, bu kuralı ben futbol direktörü olduğum dönemde sayın Demirören ve yönetimine izah ettim. Sonra Kulüpler Birliği toplantısında kendim anlattım. En çok zarar görecek merci de bendim Milli Takım Teknik Direktörü olarak.

Fatih Terim'den Marcao'ya flaş sözler! "Bundan sonra..." Son dakika: Fatih Terim'den 'başkanlık' açıklaması! Son dakika | Fatih Terim: Galatasaray'ın durumu kabul edilemez!

EN ÇOK OKUNANLAR

Sinan Özen'in kızı Neva’nın sağlık durumu… Sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi
Demet Akalın’ın ‘Dünya Kız Çocukları Günün’ de yaptığı paylaşım yürekleri dağladı! Sosyal medya Demet Akalı'nın paylaşımını konuşuyor
SON DAKİKA: Meteoroloji’den sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! MGM'den İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için uyarı
Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları
Masterchef'te kim elendi, kim gitti? 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde gözyaşları sel oldu...
SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar okula gidiyor? MEB 5, 6, 7, ve 9, 10, 11. Sınıflar ne zaman açılacak, okula başlayacak?
Bu besin koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiriyor!
Son dakika haberi: PKK/YPG’nin kirli algı operasyonu çöktü! Türkiye yalanladı katil Esad itiraf etti
Vücutta yağ bırakmayan 5 günde 3 kilo verdiren inanılmaz limon diyeti! Limon diyeti nasıl yapılır?
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA