Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellenirken, Fenerbahçe favori konumda olmayı sürdürdü.
18 transfer yaparak kadrosunu yeniden şekillendiren sarı-lacivertliler 2.55 oranla şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildi. Galatasaray, 3.05'lik oranla Fenerbahçe'yi takip etti.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un oranları ise 6 olarak duyuruldu. Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'in oranı ise 9.50 olarak açıklandı.
ŞAMPİYONLUK ORANLARI:
2.55 Fenerbahçe
3.05 Galatasaray
6.00 Beşiktaş
6.00 Trabzonspor
9.50 Başakşehir
25.0 Alanyaspor
HANGİSİ İLK 2'DE BİTİRİR?
1.30 Fenerbahçe
1.58 Galatasaray
2.95 Beşiktaş
2.95 Trabzonspor
4.50 Başakşehir
11.0 Alanyaspor