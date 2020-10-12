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'de şampiyonluk oranları güncellendi

Son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. 2.55'lik oranla şampiyonluğun favorisi olmaya devam ederken 'ın oranı ise 3.05 olarak belirlendi. ve 'un oranı 6, son şampiyon 'in ise 9.50 olarak açıklandı.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 16:02 Son Güncelleme: 12.10.2020 16:12 ABONE OL
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellenirken, Fenerbahçe favori konumda olmayı sürdürdü.

18 transfer yaparak kadrosunu yeniden şekillendiren sarı-lacivertliler 2.55 oranla şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterildi. Galatasaray, 3.05'lik oranla Fenerbahçe'yi takip etti.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un oranları ise 6 olarak duyuruldu. Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'in oranı ise 9.50 olarak açıklandı.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

2.55 Fenerbahçe
3.05 Galatasaray
6.00 Beşiktaş
6.00 Trabzonspor
9.50 Başakşehir
25.0 Alanyaspor

HANGİSİ İLK 2'DE BİTİRİR?

1.30 Fenerbahçe
1.58 Galatasaray
2.95 Beşiktaş
2.95 Trabzonspor
4.50 Başakşehir
11.0 Alanyaspor

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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