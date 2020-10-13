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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan itirafı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu yılın 'ın yılı olacağını söyleyen Bulut, yeni transferleri de tek tek anlattı. Genç teknik adam ayrıca sözleşme uzatmayacağı konuşan konusunda da flaş bir itirafta bulundu. İşte Bulut'un açıklamaları...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 ABONE OL
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!

Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4'ü , 6'sı özel 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Erol Bulut, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilmelerinin yanlış olduğunu söylerken, 18 transferle işinin zor olacağı eleştirilerine de yanıt verdi. İşte Bulut'un satır başları;

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!

Fenerbahçe'nin ideal 11'i diye bir şey olmayacak, Fenerbahçe'nin 11'i olacak. Uzun lig periyodunda duruma ve maça göre oyuncular değişecek. Geniş bir kadromuz var ama hepsinin sağlam, sağlıklı ve güçlü olması lazım.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!

"İSTEYEN FORMAYI ALIR"

Takımda uzun lig maratonunda herkese formayı verebilirim, isteyen formayı alır. Aramıza yeni oyuncular katıldı, biraz daha zamana ihtiyacımız var. Birlikte oynama pratiğini bulmalıyız. Halen eksiklerimiz var.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!

Fenerbahçe'nin şimdiden şampiyonluğun favorisi ilan edilmesi çok yanlış. 2 hafta önce G.Saray'ı şampiyon ilan ediyorlardı, ne oldu? Önümüzde daha çok maç var. sahada oynanır, şampiyonluk da sahada kazanılır. Maçların seyircisiz olması bizi olumsuz etkiledi. Olsalar itici etkisi olurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!

"ÜMİTLERİ KABUL ETMEDİK"

İstanbulspor maçında 4-1-3-2'yi sonra 3-5-2'yi denedim. Sonra klasik 4-2-3-1'e geçtim. Geçiş oyunundaki sürelere baktık. Maçına göre, taktiğine göre çift forvet sistemi deneyebiliriz. bize hazırlık maçı teklif etti ama doğru bulmadığımız için kabul etmedik. Teknik heyetimiz kalabalık olabir. Biz bir takımız, herkesin çözdüğü bir problem var.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!

"BU YIL OZAN'IN YILI OLACAK"

maçında harika bir gol atan Ozan için Bulut şu ifadeleri kullandı: "'ı satmayı düşünmedik. Bizim için değerli ve yetenekleri çok fazla. Onu ön tarafta oyun bozarken, dripling yaparken de görüyorum. Ona 10 numarada görev verdim. Klasik değil iş bitiren bir 10 numara. Bu sezon Ozan'ın yılı olacak. Vedat Muriqi'i de satmayı düşünmüyorduk ancak öyle bir teklif geldi ki kulübün de menfaatlerini düşünerek, satmak zorunda kaldık.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!

Ömer Faruk'la geleceği hakkında uzun bir konuşma yaptım. Birinin 17 yaşında olması, diğerinin daha tecrübeli olması önemli değil. Yeter ki futbola konsantre olsun, çalışsın, yaş önemli değil formayı alsın.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!

Cisse bazen basit pozisyonları değerlendiremez, ama hiç ummadığın zor pozisyonlarda inanılmaz goller atar.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!

Pelkas'ı 'dan beri takip edip, istiyordum. Ondan çok yönlü hücumda hemen her mevkinin alternatifi olacak bir çözüm oyuncusu olmasını bekliyoruz.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!

Perotti'nin kronik sakatlığı bulunmuyor. Gustavo her yer için çözüm.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!
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