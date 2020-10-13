Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırtına gibi maşallah

Fırtına gibi maşallah

Fransız sağ bek Rosier, Karagümrük ile oynanan özel maçtaki performansıyla teknik heyetten böyle övgü aldı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 13.10.2020 ABONE OL
Fırtına gibi maşallah
Uzun süre sağ bek arayan ve en sonunda Valentin Rosier'e karar kılan Beşiktaş'ta, oyuncunun performansı yüzleri güldürdü. Rosier'in takıma katılmasıyla gerçek bir sağ beke kavuşan teknik direktör Sergen Yalçın, Karagümrük karşısında oyuncusunu 90 dakika sahada tuttu. Beşiktaş'la ilk kez bir maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, teknik heyeti memnun ederken, "Fırtına gibi maşallah" övgüsünü de aldı. Rosier, sık sık hücuma katılırken, savunma arkasına attığı paslar, yanındaki takım arkadaşlarıyla verkaçlardaki başarısı ve bindirmeleriyle alkışı topladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün kaç para?
Meteoroloji'den SON DAKİKA: İstanbul ve Marmara için sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak
Ozan Güven'in darp ettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı! İşte imaj yenileyen Deniz Bulutsuz'un son hali...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru! Milli Piyango Online ile 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı
Demet Akalın’ın ‘Dünya Kız Çocukları Günün’ de yaptığı paylaşım yürekleri dağladı! Sosyal medya Demet Akalı'nın paylaşımını konuşuyor
MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 12 Ekim 2020 Masterchef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?
Son dakika: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti, Halkbank taşıt - ihtiyaç - konut kredisi faiz oranları listesi...
Son Dakika Haberi: Emekliye Ocak’ta 2 bin 287 lira! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
O Ses Türkiye izleyenlerini üzen iddia! Acun Ilıcalı yeni projeyi ekranlara taşıyacak
13 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünlerde DEV İNDİRİM! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına gibi maşallah
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA