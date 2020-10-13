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'da : imzayı atıyor!

Gösterdiği performansla 'ın efsane isimleri arasına giren 'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Sarı-kırmızılı ekip, Uruguaylı file bekçisi ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 19:55 Son Güncelleme: 13.10.2020 20:02 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika: Fernando Muslera imzayı atıyor!

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Fernando Muslera ile nikah tazeleniyor. Todofichajes'in haberine göre, Galatasaray ile Fernando Muslera arasında yeni sözleşme müzakereleri başladı.

10. YILI ÖDÜLLENDİRİLECEK!
2021 yılında sözleşmesi sona erecek ve sarı-kırmızılı takımda 10. senesini dolduracak olan Uruguaylı file bekçisi, yeni kontrat ile ödüllendirilecek.

2 YIL UZATILACAK!
Fotomaç'ın derlediği haberde, Galatasaray'ın 2 yıllık yeni sözleşme teklifinin Muslera tarafından kabul gördüğü belirtildi. İki taraf arasındaki anlaşmanın yakın zamanda resmiyete kavuşması bekleniyor.

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Galatasaray'da son dakika: Fernando Muslera imzayı atıyor!
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