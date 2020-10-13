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2-1 U21

Avrupa 'nda U21 'mız ile deplasmanda karşılaştı. Milliler, 'in 17. dakikada kendi kalesine attığı ve Nketiah'ın 88. dakikadaki golüyle sahadan 2-1 yenik ayrıldı. 'nin tek golü ise 90+2. dakikada ile geldi.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 20:32 Son Güncelleme: 13.10.2020 23:39 ABONE OL
İngiltere U21 2-1 Türkiye U21

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda U21 Milli Takımı'mız İngiltere ile deplasmanda karşılaştı. Milliler, Hüseyin Türkmen'in 17. dakikada kendi kalesine attığı ve Nketiah'ın 88. dakikadaki golüyle sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Türkiye'nin tek golü ise 90+2. dakikada Halil Dervişoğlu ile geldi.

Maçta iki taraf da birer penaltı vuruşundan yararlanamadı. Türkiye'de Halil Dervişoğlu, İngiltere'de Nketiah kullandıkları penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Türkiye 7 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Lider İngiltere ise puanını 22'ye yükseltti.

GOLLER

GOL | İngiltere U21 1-0 Türkiye U21 GOL | İngiltere U21 2-0 Türkiye U21 GOL | İngiltere U21 2-1 Türkiye U21

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İngiltere U21 2-1 Türkiye U21
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