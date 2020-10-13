Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda U21 Milli Takımı'mız İngiltere ile deplasmanda karşılaştı. Milliler, Hüseyin Türkmen'in 17. dakikada kendi kalesine attığı ve Nketiah'ın 88. dakikadaki golüyle sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Türkiye'nin tek golü ise 90+2. dakikada Halil Dervişoğlu ile geldi.
Maçta iki taraf da birer penaltı vuruşundan yararlanamadı. Türkiye'de Halil Dervişoğlu, İngiltere'de Nketiah kullandıkları penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Türkiye 7 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Lider İngiltere ise puanını 22'ye yükseltti.
GOLLERGOL | İngiltere U21 1-0 Türkiye U21 GOL | İngiltere U21 2-0 Türkiye U21 GOL | İngiltere U21 2-1 Türkiye U21