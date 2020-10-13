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Karagümrük- maçı 'nda

'in 5. haftasında oynanacak - karşılaşması, 'nda gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 'na alındı. İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 12:34 Son Güncelleme: 13.10.2020 12:46 ABONE OL
Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle Ülker Stadyumu'na alındı.

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek. Vefa Stadı'nın yeterli standartları sağlayamadığı için geride kalan 2 iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Karagümrük, bu kez ise Ülker Stadyumu'na ev sahibi olarak çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olimpiyat Stadı'nda yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle bu kararı aldı.

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Karagümrük-Kasımpaşa maçı Ülker Stadyumu'nda
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