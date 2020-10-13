Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Azerbaycan'a destek mesajı yayınladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" sözüyle yaptığı paylaşıma "Tek devlet, iki millet" notunu düşen Özil, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki herkesin şu gerçeği bilmesi benim için önemli. Dağlık Karabağ bölgesi, uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul ediliyor ama illegal şekilde işgal edilmiş durumda. Mart 2008'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü teyit eden ve tüm Ermeni kuvvetlerinin geri çekilmesini talep eden bir kararı kabul etti."