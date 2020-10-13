Real Madrid'in hedefi Erling Haaland!

40 yıl sonra ilk kez bir tescil dönemini transfer yapmadan kapatan Real Madrid, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Karim Benzema sonrası forvet sorununu kökten çözmek isteyen Madrid, transfer planını da belirledi.
Marca'nın haberine göre; İspanyol ekibi önceliğini Kylian Mbappe yerine Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'a verecek. Mariano Diaz'ı ilk forvet olarak düşünmeyen teknik direktör Zinedine Zidane öncelikle Erling Haaland ile Benzema'yı birlikte sahaya sürecek, ardından yerini Haaland Fransız golcünün yerini alacak. Zidane'ın yoğun isteği üzerine Real Madrid yetkilileri, ocak ayında Norveçli forvet için harekete geçecek.
Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 5 karşılaşmaya çıkan Erling Haaland 5 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.