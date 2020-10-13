Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Şenol Güneş ve Cengiz Ünder açıklamada bulundu!

Son dakika: ve açıklamada bulundu!

A 'mızın 'nde oynayacağı maçı öncesi, ve açıklamalarda bulundu. İşte basın toplantısından öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 18:06 Son Güncelleme: 13.10.2020 18:24 ABONE OL

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Sırbistan maçı öncesi, teknik direktörümüz Şenol Güneş ve Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Ben her zaman hazırım. Oynamayı bekliyorum. Çok iyi çalışıyorum. Sonradan girmek, 11 oynamak hocamızın takdiri. Ne zaman forma şansı gelirse, elimden geleni yaparım.

Herkes eski performansımı konuşuyor ama sakatlıklardan sonra kötü bir performansım da olmadı. Pandemi öncesinde sürekli oynadım. Sonrasında oynamadım. Kötü oynamadım, iyi mücadele ettim, performansımın üstüne koydum.

Şimdi Leicester'dayım. Hedeflerimden biri Premier Lig'de oynamaktı. Hayalim, Premier Lig'de yıllarca oynamak.

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Eleştirilerde doğrular varsa dinleriz, yoksa dinlemeyiz çöpe atarız.

Almanya zaman zaman tökezlese bile kurumsal kimliğini çok iyi oturdu. Almanya gibi olmak istiyoruz. Bu takım galibiyetlere alışan bir grup. Fransa'yı yendiğimiz gibi iyi oyunlarımızı sürekli hale getirmeliyiz.

Umut veriyoruz. Bu takım 2021 Avrupa Şampiyonası'na ve 2022 Dünya Kupası'na gidecek. 5-10 yıla damga vurmasını bekliyoruz bu takımın. Eleştirilerde doğrular varsa dinleriz, yoksa dinlemeyiz çöpe atarız..

Güzel ve doğru konuşmak için esasında sabrediyorum, şükrediyorum, dinliyorum, susuyorum, yeri geldiğinde cevap veririm diye düşünüyorum.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları son dakika haberi: 13 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu geldi: Çok kuvvetli olacak...13 Ekim 2020 Salı bugün hava nasıl?
Deniz Bulutsuz'un son hali görenleri şaşkına çevirdi! İmaj yenileyen Ozan Güven'in darp ettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı!
Diğer sınıflar ne zaman okula gidecek; 5,6,7 ve 9,10,11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 2020 Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?
Tuğçe Tayfur'dan 'Yuva yıkan kadın' iddialarına yanıt geldi! Tuğçe Tayfur "5-6 yıl metres olmuşsun ne anlatıyorsun?"
Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Milli Piyango Online ile 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru!
Meteoroloji'den SON DAKİKA: İstanbul ve Marmara için sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak
Son dakika: İş adamı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şenol Güneş ve Cengiz Ünder açıklamada bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA