Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Sırbistan ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sırbistan ne zaman? , saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi G grubu 4. Maçında, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Grupta Rusya’ya karşı oynadığımız mücadelede oldukça etkin bir oyun ortaya koyarken, galibiyet ise direklerden dönen toplarla kaçtı. Bu noktada gruptaki kaderimizi belirleyecek olan Sırbistan maçının tarihi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? , saat kaçta?

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:47 ABONE OL
Türkiye Sırbistan ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi G grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımımız, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom stadyumunda oynanacak olan mücadele gruptaki kaderimizi belirleyecek. Uluslar Ligi'nde 2 puanla 3. sırada bulunan Türkiye Sırbistan'ı yenerek gruptaki şansını devam ettirmek istiyor. Peki, Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Gruplardaki kaderimizi belirleyecek olan Türkiye Sırbistan maçı Çarşamba günü oynanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

14 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan maçı 14 Ekim Çarşamba günü 21.45'de başlayacak.

Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu puan durumu

1- Rusya 7 puan

2- Macaristan 6 puan

3- TÜRKİYE 2 puan

4- Sırbistan 1 puan

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik! 12 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün kaç para?
Meteoroloji'den SON DAKİKA: İstanbul ve Marmara için sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Çok kuvvetli olacak
Deniz Bulutsuz'un son hali görenleri şaşkına çevirdi! İmaj yenileyen Ozan Güven'in darp ettiği eski sevgilisi Deniz Bulutsuz aylar sonra ortaya çıktı!
12 Ekim 2020 Masterchef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu? MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı?
SON DAKİKA HABERİ | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 13 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Milli Piyango Online ile 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu geldi: Çok kuvvetli olacak...13 Ekim 2020 Salı bugün hava nasıl?
Demet Akalın’ın ‘Dünya Kız Çocukları Günün’ de yaptığı paylaşım yürekleri dağladı! Sosyal medya Demet Akalı'nın paylaşımını konuşuyor
Son Dakika: Emekliye Ocak’ta 2 bin 287 lira! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Fatih Terim'den Marcao'ya flaş sözler! "Bundan sonra..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Sırbistan ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA