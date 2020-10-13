Türkiye Sırbistan ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi G grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımımız, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom stadyumunda oynanacak olan mücadele gruptaki kaderimizi belirleyecek. Uluslar Ligi'nde 2 puanla 3. sırada bulunan Türkiye Sırbistan'ı yenerek gruptaki şansını devam ettirmek istiyor. Peki, Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Gruplardaki kaderimizi belirleyecek olan Türkiye Sırbistan maçı Çarşamba günü oynanacak.
14 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye Sırbistan maçı 14 Ekim Çarşamba günü 21.45'de başlayacak.
1- Rusya 7 puan
2- Macaristan 6 puan
3- TÜRKİYE 2 puan
4- Sırbistan 1 puan