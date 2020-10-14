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'nda heyacan devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 1. tur mücadelesinde sahasında 'u ağırlıyor. Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı A Spor'un canlı olarak yayınladığı mücadeleyi, sabah.com.tr'den de izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 18:59 Son Güncelleme: 14.10.2020 19:23 ABONE OL
İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor | CANLI
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyacan devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 1. tur mücadelesinde İçel İdman Yurdu sahasında Ceyhanspor'u ağırlıyor. Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı A Spor'un canlı olarak yayınladığı mücadeleyi, sabah.com.tr'den de izleyebilirsiniz.

İÇEL İDMAN YURDU - CEYHANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanan İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı Aspor'dan naklen yayınlanıyor.

İÇEL İY - CEYHANSPOR CANLI YAYIN İZLE

ASpor CANLI YAYIN
GOL | İçel İY 0-1 Ceyhanspor

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İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor | CANLI
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