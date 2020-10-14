İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyacan devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 1. tur mücadelesinde İçel İdman Yurdu sahasında Ceyhanspor'u ağırlıyor. Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı A Spor'un canlı olarak yayınladığı mücadeleyi, sabah.com.tr'den de izleyebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 14.10.2020 18:59Son Güncelleme: 14.10.2020 19:23ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyacan devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 1. tur mücadelesinde İçel İdman Yurdu sahasında Ceyhanspor'u ağırlıyor. Ziraat Türkiye Kupası yayıncısı A Spor'un canlı olarak yayınladığı mücadeleyi, sabah.com.tr'den de izleyebilirsiniz.
İÇEL İDMAN YURDU - CEYHANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mersin Stadyumu'nda oynanan İçel İdman Yurdu - Ceyhanspor maçı Aspor'dan naklen yayınlanıyor.