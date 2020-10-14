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Son dakika: 'ye corona virüsü şoku! Puan silme cezası

Serie A ekiplerinden , corona virüsü vakaları nedeniyle ile oynanacak maç için Torino'ya gidememişti. İtalya Federasyonu bu nedenle Napoli'yi hükmen mağlup saydı ve 1 puanını sildi.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 18:41 Son Güncelleme: 14.10.2020 18:51 ABONE OL
Son dakika: Napoli'ye corona virüsü şoku! Puan silme cezası

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, corona virüsü vakaları nedeniyle Juventus ile oynanacak maç için Torino'ya gidememişti. İtalya Futbol Federasyonu bu nedenle Napoli'yi hükmen mağlup saydı ve 1 puanını sildi.

Ayrıntılar birazdan...

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Son dakika: Napoli'ye corona virüsü şoku! Puan silme cezası
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