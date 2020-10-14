Son dakika: Napoli'ye corona virüsü şoku! Puan silme cezası
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, corona virüsü vakaları nedeniyle Juventus ile oynanacak maç için Torino'ya gidememişti. İtalya Futbol Federasyonu bu nedenle Napoli'yi hükmen mağlup saydı ve 1 puanını sildi.
Giriş Tarihi: 14.10.2020 18:41Son Güncelleme: 14.10.2020 18:51ABONE OL
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, corona virüsü vakaları nedeniyle Juventus ile oynanacak maç için Torino'ya gidememişti. İtalya Futbol Federasyonu bu nedenle Napoli'yi hükmen mağlup saydı ve 1 puanını sildi.