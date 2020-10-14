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- | 11'ler belli oldu

A , Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Stadı'nda ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada, hakem düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden ve yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise olacak. -Sırbistan maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 20:21 Son Güncelleme: 14.10.2020 20:43 ABONE OL
Türkiye - Sırbistan | 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak. Türkiye-Sırbistan maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Okay, Hasan Ali, Mahmut, Ozan, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak

Sırbistan: Dmitrovic, Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milikovic-Savic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, dördüncü maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.

Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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Türkiye - Sırbistan | 11'ler belli oldu
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