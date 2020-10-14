Sabırsız Vitor Hugo!

Trabzonspor'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı Fiziksel Performans Merkezi'nin kurulması için son aşamaya gelindi.spor bilimci ve aynı zamanda data ve motivasyon uzmanı olanile Kuvvet ve Rehabilitasyon uzmanı'i bünyesine kattı. Fırtına, bu sezon için en az iki uzmanı daha renklerine bağlayacak.Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo, cumartesi Başakşehir'le oynanacak lig maçında teknik direktör Eddie Newton'ın şans vermesi halinde forma giyecek. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper,diye konuştu.TRABZONSPOR, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki locaların maçlık olarak satışına başlandığını duyurdu. Batı, Doğu ve kale arkalarında olan localara 5'er kişi, iki adet olan köşe localarına ise 15 kişi alınacağı açıklandı. Ateş ölçümü yapılarak, 38.7'nin üzerinde bulunanların stadyuma alınmayacağı ifade edildi. Başakşehir maçı için fiyatlar şu şekilde: Batı VİP: 15000 TL, Köşe: 9000 TL, Doğu: 5000 TL, Kale Arkası: 2500 TL.Teknik Direktörü Eddie Newton, geçen sezon ligi şampiyon bitiren ancak bu sezon geride kalan 4 maçta galibiyeti bulunmayan Başakşehir karşısında sürpriz yaşamak istemiyor. Bu doğrultuda rakibini en iyi şekilde analiz eden İngiliz çalıştırıcı,Newton özellikle orta sahada baskıyı kurarak kanat organizasyonlarıyla rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirmek istiyor.