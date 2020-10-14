Sabırsız Vitor Hugo!

Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo, cumartesi Başakşehir'le oynanacak lig maçında teknik direktörEddie Newton'ın şans vermesi halinde forma giyecek. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, "İlkler her zaman önemlidir. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Trabzonspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
Trabzonspor'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı Fiziksel Performans Merkezi'nin kurulması için son aşamaya gelindi. Bordo-mavili kulüp,Türkiye'de bir ilke imza atarak kuracağı sistem kapsamında spor bilimci ve aynı zamanda data ve motivasyon uzmanı olan Malcolm Harkness ile Kuvvet ve Rehabilitasyon uzmanı Alex Segovia Vilchez'i bünyesine kattı. Fırtına, bu sezon için en az iki uzmanı daha renklerine bağlayacak. Son sistem cihazlarla birlikte futbolcularınfiziki yapısı güçlendirilmeye çalışılacak.
SABIRSIZ VİTOR HUGO
Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo, cumartesi Başakşehir'le oynanacak lig maçında teknik direktör Eddie Newton'ın şans vermesi halinde forma giyecek. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, "İlkler her zamanönemlidir. Bu maçı sabırsızlıklabekliyorum.Trabzonspor'un başarısıiçin elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
LOCALAR SATIŞTA
TRABZONSPOR, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki locaların maçlık olarak satışına başlandığını duyurdu. Batı, Doğu ve kale arkalarında olan localara 5'er kişi, iki adet olan köşe localarına ise 15 kişi alınacağı açıklandı. Ateş ölçümü yapılarak, 38.7'nin üzerinde bulunanların stadyuma alınmayacağı ifade edildi. Başakşehir maçı için fiyatlar şu şekilde: Batı VİP: 15000 TL, Köşe: 9000 TL, Doğu: 5000 TL, Kale Arkası: 2500 TL.
KANATTAN VURACAK TRABZONSPOR Teknik Direktörü Eddie Newton, geçen sezon ligi şampiyon bitiren ancak bu sezon geride kalan 4 maçta galibiyeti bulunmayan Başakşehir karşısında sürpriz yaşamak istemiyor. Bu doğrultuda rakibini en iyi şekilde analiz eden İngiliz çalıştırıcı, Başakşehir'in toparlanma sürecindeolduğuna ve özellikle hücumorganizasyonlarında zenginliğesahip olduğuna kanaat getirdi. Newton özellikle orta sahada baskıyı kurarak kanat organizasyonlarıyla rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirmek istiyor.